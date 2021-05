Gravina | “Posso mediare per la Juventus con la Uefa | siamo stanchi del braccio di ferro”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 10 maggio 2021) Gabriele, presidente della Figc, ha rilasciato un’intervista a Radio Anch’io sport, programma in onda su Rai Radio 1. Nella nostra economia, pensare che la soluzione sia soltanto quella di aumentare i ricavi è un errore madornale. Il calcio ha prodotto 5 miliardi di debiti e dobbiamo iniziare a mettere sotto controllo i costi. Per la prossima stagione faremo una raccomandazione, da inserire nei regolamenti delle leghe, in cui si chiede di non superare i costi della stagione precedente e poi ipotizzare un abbattimento per gli anni successivi dal 10 al 20%. Poi mi preoccupa molto la perdita di oltre 200 mila tesserati, vuol dire meno possibilità di ricercare talento e mancata pratica sportiva, ci stiamo impegnando in una campagna in questo senso. Ci sono principi semplici, affermati dalla Carta Olimpica e riportati dagli statuti, in cui si stabilisce ...