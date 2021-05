Gravina: «Juve fuori da Serie A per Superlega? C’è regola» (Di lunedì 10 maggio 2021) “Spero di poter fare da mediatore, lo farò a brrevissimo, perché questo braccio di ferro tra i tre club e l’Uefa non fa bene al calcio italiano e alla Juve”. Così il presidente della federcalcio Gabriele Gravina, ai microfoni di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1, sul progetto Superlega che vede tre club europei tra cui la L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 10 maggio 2021) “Spero di poter fare da mediatore, lo farò a brrevissimo, perché questo braccio di ferro tra i tre club e l’Uefa non fa bene al calcio italiano e alla”. Così il presidente della federcalcio Gabriele, ai microfoni di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1, sul progettoche vede tre club europei tra cui la L'articolo

