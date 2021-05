Gravina avverte la Juve | “Se non si accettano le ordinande della UEFA | ci sarà l’esclusione dal campionato”

(Di lunedì 10 maggio 2021) Gabriele, presidenteFIGC, è intervenuto a Rai Radio 1 e sul tema Superlega, dopo lo scambio di comunicati tra la, Real e Barcellona, il numero uno del calcio italiano ha lanciato un messaggio alla società bianconera: “Mi auguro che questa controversia possa essere sanata nel più breve tempo possibile. Siamo tutti stanchi di questo braccio di ferro trae questi tre club. Mi auguro di essere mediatore tra lantus e la, perchè non fa bene al calcio italiano e al club bianconero. La FIGC applicherebbe le regole, ossia la non partecipazione alse non sile ordinanze dettate dalla”. FOTO: Twitter FIGC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

