Grassadonia: la Salernitana lo abbraccia dopo l’aggressione alla figlia – FOTO (Di lunedì 10 maggio 2021) Tutta la Salernitana è andata ad abbracciare Gianluca Grassadonia prima della gara col Pescara per fare sentire la vicinanza dopo il fatto spiacevole Prima del match tra Pescara e Salernitana in corso in questo momento, tutta la panchina della squadra di Castori è andata ad abbracciare l’allenatore dei delfini Gianluca Grassadonia. Sabato sera lo spiacevole episodio dell’aggressione a sua figlia da parte di un gruppo dei tifosi della Salernitana. Nel pre-partita queste erano state le sue parole rilasciate a Rai Sport: «Salerno città splendida, io ci sono nato e conosco la passione e l’educazione delle persone. Un gesto isolato non deve rovinare il campionato splendido della Salernitana» Bellissimo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Tutta laè andata adre Gianlucaprima della gara col Pescara per fare sentire la vicinanzail fatto spiacevole Prima del match tra Pescara ein corso in questo momento, tutta la panchina della squadra di Castori è andata adre l’allenatore dei delfini Gianluca. Sabato sera lo spiacevole episodio dela suada parte di un gruppo dei tifosi della. Nel pre-partita queste erano state le sue parole rilasciate a Rai Sport: «Salerno città splendida, io ci sono nato e conosco la passione e l’educazione delle persone. Un gesto isolato non deve rovinare il campionato splendido della» Bellissimo ...

Advertising

Gazzetta_it : Grave episodio di violenza e intimidazione alla vigilia di Pescara-Salernitana #SerieB - Patty_Scermino : RT @fanpage: Dopo l'aggressione alla figlia di #Grassadonia, i calciatori della Salernitana chiedono scusa in campo - FrancescoDark : RT @DiMarzio: #SerieB | La Salernitana saluta Grassadonia prima dell'inizio della partita, in segno di solidarietà dopo l'aggressione alla… - fanpage : Dopo l'aggressione alla figlia di #Grassadonia, i calciatori della Salernitana chiedono scusa in campo - AlessioBuzzanca : RT @MarcoVBava: Tutta la Salernitana da Grassadonia per strette di mano e abbracci. Bel gesto. Complimenti ai granata. -