Grandi notizie per i nostalgici del game culinario 4 Ristoranti (Di lunedì 10 maggio 2021) L'account ufficiale Twitter di Banijay Italia, nota casa di produzione televisiva, ha annunciato quest'oggi l'inizio ufficiale delle riprese di 4 Ristoranti, il game culinario in onda in prima visione su Sky e NOW. L'ultima puntata della settima stagione è stata trasmessa sul satellite lo scorso fine gennaio, con le repliche trasmesse poi in chiaro su TV8. Il tweet ritrae lo chef-conduttore Alessandro Borghese appoggiato al tradizionale furgone nero della trasmissione, una delle più apprezzate dai clienti Sky e NOW. Il nostro amico Chef @borgheseale è tornato on the road: stiamo girando la nuova stagione #Ale4Ristoranti! Tenete d'occhio le nostre Instagram Stories per rimanere aggiornati! #banijayitalia #alessandroborghese #borghese #borgheseale @SkyItalia pic.twitter.com/ByyD6EbvKS — Banijay Italia

