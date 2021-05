GRAND HOTEL: tanti volti noti de Il segreto e Una vita nella nuova serie di Canale 5 (Di lunedì 10 maggio 2021) Questa estate i telespettatori di Canale 5 potranno gustare le atmosfere di GRAND HOTEL, la nuova serie iberica – trasmessa da Antena 3 dal 2011 al 2013 – con protagonisti Yon Gonzalez e Amaia Salamanca, l’ex Barbara di Velvet. 39 puntate, suddivise in tre stagioni, della durata di 80 minuti che la rete ammiraglia Mediaset ha intenzione di trasmettere in versione integrale. La direzione del doppiaggio è stata affidata a Roberto Chevalier. Leggi anche: La compagnia del cigno 2, anticipazioni ultima puntata di domenica 16 maggio Scopriamo insieme la trama e i personaggi, molti dei quali interpretati da attori che i lettori di Tv Soap e amanti della serie iberiche conosco benissimo… GRAND HOTEL, spoiler: Julio e Alicia, un amore impossibile La ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 10 maggio 2021) Questa estate i telespettatori di5 potranno gustare le atmosfere di, laiberica – trasmessa da Antena 3 dal 2011 al 2013 – con protagonisti Yon Gonzalez e Amaia Salamanca, l’ex Barbara di Velvet. 39 puntate, suddivise in tre stagioni, della durata di 80 minuti che la rete ammiraglia Mediaset ha intenzione di trasmettere in versione integrale. La direzione del doppiaggio è stata affidata a Roberto Chevalier. Leggi anche: La compagnia del cigno 2, anticipazioni ultima puntata di domenica 16 maggio Scopriamo insieme la trama e i personaggi, molti dei quali interpretati da attori che i lettori di Tv Soap e amanti dellaiberiche conosco benissimo…, spoiler: Julio e Alicia, un amore impossibile La ...

AgenziaOpinione : OPI * GIORNATA INTERNAZIONALE INFERMIERE: “ OVUNQUE PER LA SALUTE DEI CITTADINI, L’EVENTO AL GRAND HOTEL TRENTO IL… - ciro_galasso : Video appena pubblicato @ Grand Hotel Ambasciatori - _roadtosaturn : @Art3misi4 Men be like: questo film è stra di nicchia non lo conosce nessuno il regista è sconosciuto E poi stanno… - me9ki : RT @oscarwildeste: Ma perché focalizzarsi sul libro quando potrebbero benissimo lanciare un bel fotoromanzo? Grand Hotel La Destra Con Ma… - milaneese : RT @oscarwildeste: Ma perché focalizzarsi sul libro quando potrebbero benissimo lanciare un bel fotoromanzo? Grand Hotel La Destra Con Ma… -