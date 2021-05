Graduatorie ATA terza fascia | istruzioni alle segreterie per valutare domande Validazione o esclusione GUIDA PDF

(Di lunedì 10 maggio 2021) Da domani 10 maggio al via la valutazione dellediATA, lo ha comunicato il ministero con la nota n. 1494 del 7 maggio. Le funzioni per la gestione delle posizioni e la valutazione dellesaranno disponibili sul SIDI al percorso Reclutamento personale suola -d’istituto di IIIATA. Unain pdf L'articoloATAperPDF .

Advertising

AimiBeatrice : RT @BastiatContrari: #Scuola Un tema trascurato è quello del personale di segreteria (ATA). Sono compiti delicatissimi (pensioni, convalide… - GazzettaDellaSc : Graduatorie ATA terza fascia: errori materiali, pubblicazione provvisorie, reclami [GUIDA] - ProDocente : Graduatorie ATA terza fascia: come vengono valutate le domande. A fine verifica validazione o esclusione [ANTEPRIMA] - orizzontescuola : Graduatorie ATA terza fascia: come vengono valutate le domande. A fine verifica validazione o esclusione [ANTEPRIMA] - ProDocente : Graduatorie ATA terza fascia: errori materiali, pubblicazione provvisorie, reclami [GUIDA] -

Ultime Notizie dalla rete : Graduatorie ATA

Le funzioni per la gestione delle posizioni e la valutazione delle domande saranno disponibili sul SIDI al percorso Reclutamento personale suola -d'istituto di III fascia. Una guida ...24 mesi: la consulenza per il requisito di accesso, primo passo per la compilazione della domanda che scade il 14 maggio. Buongiorno, avrei tre quesiti in merito all'inserimento nelle ...Una domanda di inclusione nella terza fascia di Personale Ata su due risulta sbagliata. Ecco le raccomandazioni del sindacato Asset Scuola.Battuto anche il primato dell’ultima tornata del 2017. I candidati tra l’altro sarebbero in lista solo per eventuali supplenze ...