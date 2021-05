Graduatorie ATA terza fascia, aspiranti che non hanno inserito le scuole: domanda non era chiara. Alla ricerca di una soluzione “collettiva” (Di lunedì 10 maggio 2021) Graduatorie ATA terza fascia: gli aspiranti che, dopo la ricezione della mail di chiusura procedura, si sono resi conto di non aver inserito le scuole in cui comparire in graduatoria, rivendicano poca chiarezza nella compilazione della domanda e chiedono una procedura che consenta di considerare la scelta un errore materiale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 10 maggio 2021)ATA: gliche, dopo la ricezione della mail di chiusura procedura, si sono resi conto di non averlein cui comparire in graduatoria, rivendicano poca chiarezza nella compilazione dellae chiedono una procedura che consenta di considerare la scelta un errore materiale. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Graduatorie ATA terza fascia, aspiranti che non hanno inserito le scuole: domanda non era chiara. Alla ricerca di… - ProDocente : Graduatorie ATA terza fascia: istruzioni alle segreterie per valutare domande. Validazione o esclusione [GUIDA PDF] - ProDocente : Graduatorie terza fascia ATA, controllo dichiarazioni aspiranti: chi fa cosa. Conseguenze assenza titolo d’accesso - orizzontescuola : Graduatorie terza fascia ATA, controllo dichiarazioni aspiranti: chi fa cosa. Conseguenze assenza titolo d’accesso - AimiBeatrice : RT @BastiatContrari: #Scuola Un tema trascurato è quello del personale di segreteria (ATA). Sono compiti delicatissimi (pensioni, convalide… -