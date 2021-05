Golf | Canary Islands Championship | i risultati

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 10 maggio 2021) Sullo European Tour si è giocato ildove ha dominato il sudafricano Garrick Higgo. Tra gli italiani si è fatto notare Francesco Laporta chiudendo in 27a posizione. European Tour –Si è giocato sul percorso delCosta Adeje, a Tenerife, in Spagna, il, torneo valido per lo European Tour. Ha avuto la meglio vincendo di ben sei colpi il sudafricano Garrick Higgo (-27), autore anche di una hole in one alla buca 7 durante l’ultimo giro. In seconda posizione si è classificato l’australiano Maverick Antcliff (-21) mentre in terza é giunto il finlandese Tapio Pulkkanen (-20). Il migliore degli italiani è Francesco Laporta (-14) che ha ...