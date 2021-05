Golden Globes, le star di Holywood li affondano. La Nbc non trasmetterà la cerimonia, Tom Cruise restituisce i premi vinti (Di lunedì 10 maggio 2021) Addio Golden Globe. Infatti, con una mossa a sorpresa, la Nbc ha annunciato che non trasmetterà la cerimonia dei Golden Globe il prossimo anno. Lo riporta il sito specializzato Secondo quanto riporta ... Leggi su leggo (Di lunedì 10 maggio 2021) AddioGlobe. Infatti, con una mossa a sorpresa, la Nbc ha annunciato che nonladeiGlobe il prossimo anno. Lo riporta il sito specializzato Secondo quanto riporta ...

Advertising

dubitoditutto : RT @xdiordepp: -e a tutti gli award shows. Lo show di Ricky Gervais di due anni fa ai Golden Globes dove ha smerdato tutta Hollywood é stat… - dubitoditutto : RT @xdiordepp: L'intero sistema di Hollywood é marcio fino al midollo, pieno di sessismo, razzismo, pedofilia e abusi. Così come per Harvey… - infoitcultura : Cinema, la NBC non trasmetterà i Golden Globes 2022 - infoitcultura : Golden Globes, le star di Hollywood li affondano. La Nbc non trasmetterà la cerimonia, Tom Cruise restituisce i pre… - hiddlestovn : i golden globes dovevano chiudere già quando hanno regalato la nom a emily in paris perché netflix a sua volta avev… -