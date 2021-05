Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di lunedì 10 maggio 2021) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come la situazione politica veda la continua e pare inarrestabile rincorsa di Fratelli d'Italia, l'unico partito all'opposizione del Governo Draghi. Una scelta quella di Giorgia Meloni che stando ai sondaggi paga parecchi dividendi. La segretaria di Fratelli d'Italia è infatti in crescita anche per la fiducia degli elettori. Cresce anche la Lega, dopo settimane di calo, ed il Pd. Male invece il Movimento 5 Stelle L'ultimo sondaggio è di: SWG per Tg La7 del 10 maggio Lega - 21,4 (+0,5% rispetto al 3 maggio) Pd - 19,5% (+0,5%) FdI - 19,1% (+0,4%) M5S - 17% (-0,8%) FI - 6,7% (+0,1%) Italia Viva - 1,8% (-0,1%) - Emg per Cartabianca del 4 maggio Lega - 22,2% (+0,3% rispetto al 29 aprile) M5S - 19,2% (-0,9%) ... Leggi su panorama (Di lunedì 10 maggio 2021) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come la situazione politica veda la continua e pare inarrestabile rincorsa di Fratelli d'Italia, l'unico partito all'opposizione del Governo Draghi. Una scelta quella di Giorgia Meloni che stando aipaga parecchi dividendi. La segretaria di Fratelli d'Italia è infatti in crescita anche per la fiducia degli elettori. Cresce anche la Lega, dopo settimane di calo, ed il Pd. Male invece il Movimento 5 Stelle L'ultimoo è di: SWG per Tg La7 del 10 maggio Lega - 21,4 (+0,5% rispetto al 3 maggio) Pd - 19,5% (+0,5%) FdI - 19,1% (+0,4%) M5S - 17% (-0,8%) FI - 6,7% (+0,1%) Italia Viva - 1,8% (-0,1%) - Emg per Cartabianca del 4 maggio Lega - 22,2% (+0,3% rispetto al 29 aprile) M5S - 19,2% (-0,9%) ...

