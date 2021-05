Gli anni della Dolce Vita ritratti da grandi fotografi: una mostra al museo Arturo Ghergo di Montefano (Di lunedì 10 maggio 2021) In questo difficile periodo di chiusura delle strutture museali , che a poco a poco - si spera - torneranno a essere fruibili da parte del pubblico, si segnala un 'interessante mostra che documenta l'... Leggi su globalist (Di lunedì 10 maggio 2021) In questo difficile periodo di chiusura delle strutture museali , che a poco a poco - si spera - torneranno a essere fruibili da parte del pubblico, si segnala un 'interessanteche documenta l'...

ESCLUSIVA #ANSA | Nuova scoperta a Ercolano, il corpo di un ufficiale di Plinio. Nella città sepolta dall'eruzione… - DantiNicola : #EuropeDay 71 anni di pace, stabilità e benessere. La pandemia ha messo in luce i limiti di un'Unione schiacciata…

Ultime Notizie dalla rete : Gli anni SACE incontra ECI per sostenere le aziende italiane negli Emirati ..."Con ECI abbiamo all'attivo una collaborazione proficua ormai da diversi anni - ha sottolineato l'Ad - che ci vede lavorare insieme su più piani per rafforzare i legami commerciali tra l'Italia e gli ...

Fisco: Ruffini, da oggi 730 precompilati con tutte spese detraibili - 2 ...di 800 leggi che da' chiaramente l'idea della stratificazione legislativa accumulata negli anni. ... Anche nel 2020 abbiamo registrato tra gli 80 e i 90 miliardi di ricchezza sottratta alla collettivita'.

Max Pezzali fa rivivere gli anni '90 su R101 FM-world Che cosa sappiamo finora di House of the Dragon Dopo la pubblicazione delle prime immagini, cresce l’attesa per il prequel di Game of Thrones House of the Dragon dedicato alla famiglia Targaryen. Ecco che cosa possiamo aspettarci in base a tutte le ...

Il cantautore Edoardo De Angelis festeggia 50 anni di carriera a "Potere e Parità" (VIDEO) Il cantautore Edoardo De Angelis è protagonista della nuova puntata di "Potere e Parità". L'artista, che festeggia 50 anni di carriera, presenta il nuovo album "Io volevo sognare più forte" al webinar ...

