Giustizia | Perantoni | ' ottimista su riforma | presto calendario lavori commissione Camera'

(Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag.(Adnkronos) - "Apprezzamento” per il lavoro del gruppo di esperti coordinati dalla ministra dellaMarta Cartabia è stato espresso dal presidente delladellaMario, esponente M5S, dopo la riunione di oggi sulladel processo penale. “Sono emerse proposte molto interessanti, sulle quali i Gruppi svolgeranno le loro valutazioni. I punti di intervento sono molti, tra questi la prescrizione per la quale sono state proposte soluzioni alternative". "Personalmente -conclude- sonoe devo aggiungere che dobbiamo esserlo perché stiamo lavorando attorno al cuore del Pnrr, dunque è necessario il massimo impegno di tutti. Sentiròi capigruppo di ...

Ribatte il presidente della commissione, Mario: 'Il testo base predisposto è un'ottimo punto di partenza concreto che tiene conto delle sensibilità e posizioni di tutti', dice all'...Noi abbiamo proposto una soluzione sperimentata in Germania e Spagna, che riguarda la prescrizione per fasi processuali e su questo il presidente della commissionedella Camera,, ...Roma, 10 mag.(Adnkronos) – “Apprezzamento” per il lavoro del gruppo di esperti coordinati dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia è stato espresso dal presidente della commissione Giustizia dell ...(Adnkronos) – Il centrodestra lamenta anche il fatto che nella seduta di ieri si sarebbe dovuto approvare un testo base “che però noi non abbiamo letto. Di solito ci si confronta per ...