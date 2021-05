Giustizia: Partito radicale, sosteniamo riforma Cartabia ma non sia massacrata da Parlamento (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Siamo con la ministra Cartabia, sosteniamo il suo sforzo e la sua disponibilità. sosteniamo le sue proposte, che non conosciamo, purché non siano frutto di trattative con questo Parlamento e con questa magistratura. Ha la statura politica e culturale, la determinazione per farlo ed è evidente che se la ministra Cartabia deve essere sottoposta al massacro di questo Parlamento è meglio che risparmi le sue energie per responsabilità che si addicono alla sua persona". E' quanto si legge in una nota del Partito radicale. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Siamo con la ministrail suo sforzo e la sua disponibilità.le sue proposte, che non conosciamo, purché non siano frutto di trattative con questoe con questa magistratura. Ha la statura politica e culturale, la determinazione per farlo ed è evidente che se la ministradeve essere sottoposta al massacro di questoè meglio che risparmi le sue energie per responsabilità che si addicono alla sua persona". E' quanto si legge in una nota del

