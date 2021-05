Giulia Salemi a Roma: la sorpresa super romantica di Pierpaolo Pretelli (Di lunedì 10 maggio 2021) Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, le cose vanno alla grande dopo il Grande Fratello Vip. La loro storia d’amore è nata nella Casa più spiata d’Italia e quelli che avevano scommesso che non sarebbe durata fuori ormai si saranno ricreduti. Anche dal punto di vista lavorativo per l’influencer e il modello ed ex Velino il reality di Alfonso Signorini si è dimostrato proficuo. Lei, per esempio, ha inaugurato il suo nuovo format e ora è spesso ospite nello studio dell’Isola dei Famosi 2021 per fare il tifo a Fariba Tehrani, la sua mamma. Più volte Giulia l’ha difesa e anche nelle ultime ore, prima della nuova diretta, si è appellata al suo vastissimo pubblico social perché Fariba, finita in nomination, prosegua la sua avventura da naufraga in Honduras. Giulia Salemi, la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 maggio 2021), le cose vanno alla grande dopo il Grande Fratello Vip. La loro storia d’amore è nata nella Casa più spiata d’Italia e quelli che avevano scommesso che non sarebbe durata fuori ormai si saranno ricreduti. Anche dal punto di vista lavorativo per l’influencer e il modello ed ex Velino il reality di Alfonso Signorini si è dimostrato proficuo. Lei, per esempio, ha inaugurato il suo nuovo format e ora è spesso ospite nello studio dell’Isola dei Famosi 2021 per fare il tifo a Fariba Tehrani, la sua mamma. Più voltel’ha difesa e anche nelle ultime ore, prima della nuova diretta, si è appellata al suo vastissimo pubblico social perché Fariba, finita in nomination, prosegua la sua avventura da naufraga in Honduras., la ...

