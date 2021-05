Giulia Provvedi Instagram | la sua foto in riva al lago accende l’estate | fan impazziti

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il duo de Le Donatella è composto dalle gemellee Silvia. Nel 2015 hanno preso parte anche alla decima edizione del reality show L’isola dei Famosi. Poi nel 2019 hanno fatto parte della giuria dello show All Together Now, condotto da Michelle Hunziker su Canale 5. Poche ore fasuha postato una suadecisamente intrigante mentre si rilassa durante una splendida giornata di sole al. Il costume microscopico lascia davvero pochissimo spazio alla fantasia dei suoi numerosi followers. Le sue curve esplosive non sono passate inosservate. Il post in pochissimo tempo è stato invaso da numerosi like e commenti., la giornata alfa ...