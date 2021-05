Giudice sportivo, stangata per il ds del Benevento, Pasquale Foggia (Di lunedì 10 maggio 2021) Il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia è stato squalificato dal Giudice sportivo fino alla fine del campionato per le espressioni rivolte al VAR, Mazzoleni al termine di Benevento-Cagliari. Foggia è stato squalificato fino al 25 maggio e multato di 10mila euro: “Per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto all’Arbitro espressioni gravemente offensive; per avere, successivamente, nello spazio antistante gli spogliatoi degli Ufficiali di gara, rivolto epiteti gravemente ingiuriosi all’Arbitro e al VAR, non percepiti dai medesimi soggetti (infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale); per avere infine, nel parcheggio interno dello stadio, mentre gli Ufficiali di gara si accingevano a ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 10 maggio 2021) Il direttoredelè stato squalificato dalfino alla fine del campionato per le espressioni rivolte al VAR, Mazzoleni al termine di-Cagliari.è stato squalificato fino al 25 maggio e multato di 10mila euro: “Per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto all’Arbitro espressioni gravemente offensive; per avere, successivamente, nello spazio antistante gli spogliatoi degli Ufficiali di gara, rivolto epiteti gravemente ingiuriosi all’Arbitro e al VAR, non percepiti dai medesimi soggetti (infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale); per avere infine, nel parcheggio interno dello stadio, mentre gli Ufficiali di gara si accingevano a ...

