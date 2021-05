GIUDICE SPORTIVO – Sei calciatori fermati per il prossimo turno. Stangata al d.s. del Benevento: 10mila euro e squalifica fino al termine del campionato (Di lunedì 10 maggio 2021) Sono sei i calciatori squalificati per un turno dal GIUDICE SPORTIVO che saranno costretti a saltare la 36esima giornata di Serie A. Si tratta di Andreas Pereira (Lazio), Nicolas Nkoulou (Torino), Lucas Leiva (Lazio), Matteo Ricci (Spezia), Alexis Saelemaekers (Milan), Pasquale Schiattarella (Benevento). Tra i dirigenti è stato sanzionato il direttore SPORTIVO del Benevento, Pasquale Foggia. Il dirigente sannita è stato squalificato dal GIUDICE SPORTIVO fino alla fine del campionato per le espressioni rivolte al VAR Mazzoleni al termine di Benevento-Cagliari. Foggia è stato squalificato fino al ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 10 maggio 2021) Sono sei iti per undalche saranno costretti a saltare la 36esima giornata di Serie A. Si tratta di Andreas Pereira (Lazio), Nicolas Nkoulou (Torino), Lucas Leiva (Lazio), Matteo Ricci (Spezia), Alexis Saelemaekers (Milan), Pasquale Schiattarella (). Tra i dirigenti è stato sanzionato il direttoredel, Pasquale Foggia. Il dirigente sannita è statoto dalalla fine delper le espressioni rivolte al VAR Mazzoleni aldi-Cagliari. Foggia è statotoal ...

