Giudice Sportivo: Schiattarella squalificato, stangata per Foggia (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Giudice Sportivo ha ratificato la squalifica di Pasquale Schiattarella, che a causa dell'ammonizione rimediata contro il Cagliari salterà la gara con l'Atalanta (che da par suo non avrà squalificati) in quanto era diffidato. Dal comunicato pubblicato dalla Lega emerge però che la vera stangata riguarda Pasquale Foggia. Il direttore Sportivo del Benevento è stato infatti squalificato fino al termine della stagione e sanzionato con 10mila euro di ammenda per quanto si è verificato al termine della sfida con i sardi. Nello specifico, Foggia è stato squalificato fino al 25 maggio "per avere, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto all'arbitro espressioni gravemente offensive; per ...

