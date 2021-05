Giro d’Italia: tappa all’olandese Van der Hoorn, Ganna sempre in rosa (Di lunedì 10 maggio 2021) Vittoria di tappa per l'olandese Taco Van der Hoorn (Intermarché) nella 3ª tappa del Giro d'Italia 2021, la Biella-Canale di 190 km L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 10 maggio 2021) Vittoria diper l'olandese Taco Van der(Intermarché) nella 3ªdeld'Italia 2021, la Biella-Canale di 190 km L'articolo proviene da Firenze Post.

