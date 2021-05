Giro d’Italia, tappa a van der Hoorn. Ganna resta in rosa (Di lunedì 10 maggio 2021) L'olandese Taco van der Hoorn (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) ha vinto in solitaria la terza tappa del centoquattresimo Giro d'Italia, la Biella - Canale di 190 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) e Peter Sagan (Bora - Hansgrohe).Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) conserva la Maglia rosa di leader della classifica generale."Non ci posso credere - il commento all'arrivo del vincitore di tappa - Sono venuto al Giro per correre in maniera aggressiva ma sapevo che sarebbe stato molto difficile vincere una tappa. Oggi ci ho provato ma non credevo di farcela. Con Simon Pellaud avevamo solo un minuto di vantaggio sul gruppo. Poi ho staccato Simon in salita e dalla radio mi hanno ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 10 maggio 2021) L'olandese Taco van der(Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) ha vinto in solitaria la terzadel centoquattresimod'Italia, la Biella - Canale di 190 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) e Peter Sagan (Bora - Hansgrohe).Filippo(Ineos Grenadiers) conserva la Magliadi leader della classifica generale."Non ci posso credere - il commento all'arrivo del vincitore di- Sono venuto alper correre in maniera aggressiva ma sapevo che sarebbe stato molto difficile vincere una. Oggi ci ho provato ma non credevo di farcela. Con Simon Pellaud avevamo solo un minuto di vantaggio sul gruppo. Poi ho staccato Simon in salita e dalla radio mi hanno ...

