Giro d’Italia, Taco van der Hoorn sorprende il gruppo a Canale. Ganna conserva la Maglia Rosa (Di lunedì 10 maggio 2021) Giro d’Italia, Taco van der Hoorn ha vinto la terza tappa. Filippo Ganna sempre in Maglia Rosa. Canale (CUNEO) – La fuga è l’assoluta protagonista nella terza tappa del Giro d’Italia. La vittoria è andato a Taco van der Hoorn, autore di un assolo negli ultimi chilometri per conquistare il successo sul traguardo di Canale. Grande rammarico, invece, per il gruppo. I migliori sono arrivati con quattro secondi di ritardo dal vincitore e regolati da Davide Cimolai davanti a Peter Sagan ed Elia Viviani. In top ten anche Alberto Bettiol (8°), Stefano Oldani (9°) e Jacopo Mosca (10°). #TacoMonday ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 10 maggio 2021)van derha vinto la terza tappa. Filipposempre in(CUNEO) – La fuga è l’assoluta protagonista nella terza tappa del. La vittoria è andato avan der, autore di un assolo negli ultimi chilometri per conquistare il successo sul traguardo di. Grande rammarico, invece, per il. I migliori sono arrivati con quattro secondi di ritardo dal vincitore e regolati da Davide Cimolai davanti a Peter Sagan ed Elia Viviani. In top ten anche Alberto Bettiol (8°), Stefano Oldani (9°) e Jacopo Mosca (10°). #Monday ...

giroditalia : ??? In Wouter’s name. The final km of Stage 2 of the 2021 Giro d’Italia! ??? Vittoria con dedica a Wouter, ecco l'ul… - giroditalia : Tappa che unisce la Palazzina di Caccia di Stupinigi, Patrimonio Unesco, alla Cupola di Alessandro Antonelli, nel c… - giroditalia : ??? Stage 2 of the Giro d’Italia: Stupinigi (Nichelino) – Novara. Picture-postcard days ?? - Segnoditerra1 : Rissa tra due squadre di operai sulle strade del Giro d’Italia: 4 denunciati. VIDEO - Centotorri : #100torri Giro d'Italia, la tappa Biella-Canale passa da Perletto (che brinda a Moscato) -