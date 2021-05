Giro d'Italia. Taco van der Hoorn, l'imbucato (Di lunedì 10 maggio 2021) Taco van der Hoorn a questo Giro d’Italia non ci doveva essere. E non ci doveva essere perché nulla di quello che aveva vissuto nei due anni precedenti si sarebbe dovuto riproporre. Figurarsi partecipare a una corsa di tre settimane. Figurarsi vincere addirittura una tappa. Figurarsi se ci poteva solo pensare a tutto questo. E infatti Taco van der Hoorn ha superato lo striscione d’arrivo di Canale, terza tappa del Giro d'Italia 2021, a braccia alzate, a occhi chiusi, in preda a un sorriso di incredulità grande quanto la distanza tra i Paesi Bassi e il Piemonte. Taco van der Hoorn non ci doveva essere a questo Giro d’Italia perché dopo aver fatto per due anni quello che gli avevano ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 10 maggio 2021)van dera questod’non ci doveva essere. E non ci doveva essere perché nulla di quello che aveva vissuto nei due anni precedenti si sarebbe dovuto riproporre. Figurarsi partecipare a una corsa di tre settimane. Figurarsi vincere addirittura una tappa. Figurarsi se ci poteva solo pensare a tutto questo. E infattivan derha superato lo striscione d’arrivo di Canale, terza tappa deld'2021, a braccia alzate, a occhi chiusi, in preda a un sorriso di incredulità grande quanto la distanza tra i Paesi Bassi e il Piemonte.van dernon ci doveva essere a questod’perché dopo aver fatto per due anni quello che gli avevano ...

