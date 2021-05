Giro d'Italia, Sagan beffato, Van der Hoorn da favola. E Ganna resta in rosa (Di lunedì 10 maggio 2021) Taco Van der Hoorn ha conquistato la terza tappa del Giro d'Italia 2021, 190 chilometri con partenza da Biella e arrivo a Canale, in provincia di Cuneo. Il corridore della Intermarchè - Wanty - Gobert ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 10 maggio 2021) Taco Van derha conquistato la terza tappa deld'2021, 190 chilometri con partenza da Biella e arrivo a Canale, in provincia di Cuneo. Il corridore della Intermarchè - Wanty - Gobert ...

Advertising

giroditalia : ??? In Wouter’s name. The final km of Stage 2 of the 2021 Giro d’Italia! ??? Vittoria con dedica a Wouter, ecco l'ul… - giroditalia : Tappa che unisce la Palazzina di Caccia di Stupinigi, Patrimonio Unesco, alla Cupola di Alessandro Antonelli, nel c… - giroditalia : ??? Stage 2 of the Giro d’Italia: Stupinigi (Nichelino) – Novara. Picture-postcard days ?? - Segnoditerra1 : Rissa tra due squadre di operai sulle strade del Giro d’Italia: 4 denunciati. VIDEO - Centotorri : #100torri Giro d'Italia, la tappa Biella-Canale passa da Perletto (che brinda a Moscato) -