Giro d’Italia: Bini, sport e turismo connubio che valorizza Fvg (Di lunedì 10 maggio 2021) Nel capoluogo isontino illustrata la tappa Grado-Gorizia Gorizia 10 mag – “sport e turismo hanno formato ormai un connubio collaudato capace di valorizzare la nostra regione, ancor più in questo momento in cui stiamo lentamente uscendo da una situazione di pandemia che ha messo in ginocchio entrambi i settori. Ma il Giro d’Italia, che sarà presente in Friuli Venezia Giulia con ben tre tappe, rappresenta un momento di riscatto e ripartenza che sono sicuro farà bene al territorio e che – usando un termine ciclistico – tirerà la volata a Gorizia e nova Gorica capitale europea della cultura del 2025”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini intervenendo oggi – presente anche l’assessore Sebastiano Callari – a Gorizia nel corso ... Leggi su udine20 (Di lunedì 10 maggio 2021) Nel capoluogo isontino illustrata la tappa Grado-Gorizia Gorizia 10 mag – “hanno formato ormai uncollaudato capace dire la nostra regione, ancor più in questo momento in cui stiamo lentamente uscendo da una situazione di pandemia che ha messo in ginocchio entrambi i settori. Ma il, che sarà presente in Friuli Venezia Giulia con ben tre tappe, rappresenta un momento di riscatto e ripartenza che sono sicuro farà bene al territorio e che – usando un termine ciclistico – tirerà la volata a Gorizia e nova Gorica capitale europea della cultura del 2025”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidiointervenendo oggi – presente anche l’assessore Sebastiano Callari – a Gorizia nel corso ...

giroditalia : ??? In Wouter’s name. The final km of Stage 2 of the 2021 Giro d’Italia! ??? Vittoria con dedica a Wouter, ecco l'ul… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 3? ?? Piancanelli - km 122 ????????????????????????????????????????@gougeardA, @PellaudSimon, A… - AzzolinaLucia : Stamattina ero presente alla terza tappa del 104esimo #Giro d’Italia, partita da Biella, la città in cui vivo. Con… - ThisIsKingsly : RT @giroditalia: ??? In Wouter’s name. The final km of Stage 2 of the 2021 Giro d’Italia! ??? Vittoria con dedica a Wouter, ecco l'ultimo km… - lungoparma : GIRO E RIGIRO: la firma di Van der Hoorn sulla terza tappa: Terza tappa del Giro d’Italia e terza puntata di GIRO E… -