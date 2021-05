Giro d’Italia 2021, Vincenzo Albanese: “Ho raggiunto il mio obiettivo odierno che era difendere la maglia blu. Ora sogno una tappa” (Di lunedì 10 maggio 2021) Vincenzo Albanese è stato uno dei grandi protagonisti di quest’inizio di Giro d’Italia. Il giovane azzurro della EOLO-KOMETA è andato in fuga sia ieri che oggi e, al momento, veste la maglia blu di leader della classifica dei GPM. Nell’odierna Biella-Canale, peraltro, è stato aiutato da un altro ragazzo di belle speranze del suo team, vale a dire il coriaceo Samuele Rivi. Albanese era passato professionista con addosso delle grandi aspettative. Nel 2016, infatti, Vincenzo, al tempo U23, aveva vinto ben otto corse tra cui una tappa al Tour dell’Avenir, il GP Liberazione e il Trofeo Matteotti, una prestigiosa manifestazione riservata ai professionisti. Tuttavia, nei quattro anni trascorsi alla Bardiani, l’azzurro si è perso. Col cambio di casacca ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021)è stato uno dei grandi protagonisti di quest’inizio di. Il giovane azzurro della EOLO-KOMETA è andato in fuga sia ieri che oggi e, al momento, veste lablu di leader della classifica dei GPM. Nell’odierna Biella-Canale, peraltro, è stato aiutato da un altro ragazzo di belle speranze del suo team, vale a dire il coriaceo Samuele Rivi.era passato professionista con addosso delle grandi aspettative. Nel 2016, infatti,, al tempo U23, aveva vinto ben otto corse tra cui unaal Tour dell’Avenir, il GP Liberazione e il Trofeo Matteotti, una prestigiosa manifestazione riservata ai professionisti. Tuttavia, nei quattro anni trascorsi alla Bardiani, l’azzurro si è perso. Col cambio di casacca ...

