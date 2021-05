Giro d’Italia 2021, Van der Hoorn: “Vittoria meritata, anche se ancora non me ne rendo conto” (Di lunedì 10 maggio 2021) “Mi merito questa Vittoria, anche se non me ne rendo ancora conto. Non pensavo di poter arrivare quando sono andato in fuga questa mattina, ma c’è sempre un 1 per cento che possa accadere”. Lo ha detto a Rai Sport un incredulo Taco Van der Hoorn, il corridore olandese della Intermarché-Wanty-Gobert vincitore della 3^ tappa del Giro d’Italia 2021, la Biella-Canale di 190 chilometri, al termine di una fuga iniziata fin dai primi momenti di corsa. “Il percorso era adatto alle mie caratteristiche, anche il finale – ha concluso Van der Hoorn –. Ci ho provato fino in fondo e ce l’ho fatta. Poi è chiaro che molto dipendeva dal gruppo. Per fortuna non mi hanno ripreso”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 10 maggio 2021) “Mi merito questase non me ne. Non pensavo di poter arrivare quando sono andato in fuga questa mattina, ma c’è sempre un 1 per cento che possa accadere”. Lo ha detto a Rai Sport un incredulo Taco Van der, il corridore olandese della Intermarché-Wanty-Gobert vincitore della 3^ tappa del, la Biella-Canale di 190 chilometri, al termine di una fuga iniziata fin dai primi momenti di corsa. “Il percorso era adatto alle mie caratteristiche,il finale – ha concluso Van der–. Ci ho provato fino in fondo e ce l’ho fatta. Poi è chiaro che molto dipendeva dal gruppo. Per fortuna non mi hanno ripreso”. SportFace.

