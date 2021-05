Giro d’Italia 2021, tappa di oggi Biella-Canale: percorso, altimetria, favoriti. Velocisti o finisseur? (Di lunedì 10 maggio 2021) Terza tappa del Giro d’Italia 2021, e terza giornata di corsa in territorio piemontese con la Biella-Canale di 190 chilometri. Prima di sposarsi verso l’Emilia-Romagna, i corridori dovranno affrontare una tappa divisa in due parti: la prima pianeggiante, la seconda molto nervosa e caratterizzata da quattro brevi ma intense ascese che potrebbero rimanere nelle gambe di qualche corridore. Sarà volata o potrebbero approfittarne gli scattisti del gruppo? CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA TERZA tappa DEL Giro d’Italia 2021 DALLE ORE 12.00 percorso I primi 110 chilometri di corsa scorrono abbastanza tranquilli, con giusto un paio di rampe che possono essere superate di slancio. ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) Terzadel, e terza giornata di corsa in territorio piemontese con ladi 190 chilometri. Prima di sposarsi verso l’Emilia-Romagna, i corridori dovranno affrontare unadivisa in due parti: la prima pianeggiante, la seconda molto nervosa e caratterizzata da quattro brevi ma intense ascese che potrebbero rimanere nelle gambe di qualche corridore. Sarà volata o potrebbero approfittarne gli scattisti del gruppo? CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA TERZADELDALLE ORE 12.00I primi 110 chilometri di corsa scorrono abbastanza tranquilli, con giusto un paio di rampe che possono essere superate di slancio. ...

Advertising

giroditalia : 'And thence we came forth to see again the stars'. The Giro d'Italia 2021 is underway ?? 'E quindi uscimmo a rived… - giroditalia : ??? In Wouter’s name. The final km of Stage 2 of the 2021 Giro d’Italia! ??? Vittoria con dedica a Wouter, ecco l'ul… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 1? ?? Torino - Torino @TISSOT ITT ?????? New best time! | Nuovo miglior tempo! ??????… - infoitsport : GIRO D'ITALIA, LA PASSIONE A DUE RUOTE PASSA DA VERCELLI - Video del passaggio a Borgo Vercelli e prima gallery - L… - infoitsport : Serie A, Formula 1 e Giro d'Italia: ascolta le notizie del giorno -