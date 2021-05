Giro d’Italia 2021, tappa di oggi Biella-Canale: percorso, altimetria, favoriti. Occhio agli strappi! (Di lunedì 10 maggio 2021) Terza tappa del Giro d’Italia 2021, e terza giornata di corsa in territorio piemontese con la Biella-Canale di 190 chilometri. Prima di sposarsi verso l’Emilia-Romagna, i corridori dovranno affrontare una tappa divisa in due parti: la prima pianeggiante, la seconda molto nervosa e caratterizzata da quattro brevi ma intense ascese che potrebbero rimanere nelle gambe di qualche corridore. Sarà volata o potrebbero approfittarne gli scattisti del gruppo? DIRETTA Giro d’Italia, Biella-Canale LIVE: possibile volata, ma Occhio allo strappo di Occhetti percorso I primi 110 chilometri di corsa scorrono abbastanza tranquilli, con giusto un paio di rampe che possono essere ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) Terzadel, e terza giornata di corsa in territorio piemontese con ladi 190 chilometri. Prima di sposarsi verso l’Emilia-Romagna, i corridori dovranno affrontare unadivisa in due parti: la prima pianeggiante, la seconda molto nervosa e caratterizzata da quattro brevi ma intense ascese che potrebbero rimanere nelle gambe di qualche corridore. Sarà volata o potrebbero approfittarne gli scattisti del gruppo? DIRETTALIVE: possibile volata, maallo strappo di OcchettiI primi 110 chilometri di corsa scorrono abbastanza tranquilli, con giusto un paio di rampe che possono essere ...

