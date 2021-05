Giro d’Italia 2021, Taco van der Hoorn: “Stamattina non avrei mai pensato di vincere, ma credo che la fuga abbia sempre uno 0,1% di chance di arrivare” (Di lunedì 10 maggio 2021) Taco van der Hoorn ha stupito tutti vincendo la terza tappa del Giro d’Italia 2021, la Biella-Canale di 190 chilometri. Il passista neerlandese della Intermarché-Wanty è andato in fuga al mattino con altri sette corridori, li ha staccati tutti quanti ed è riuscito a resistere al ritorno del gruppo. Questo successo, peraltro, premia finalmente van der Hoorn dopo che una serie di incredibili sfortune, negli ultimi anni, gli avevano tarpato le ali. Van der Hoorn, infatti, è un corridore di rango, che nel 2017, nelle semiclassiche estive belghe, rivaleggiava con due come van der Poel e Van Aert. Sul finire di quella stagione, però, batté malamente la testa cadendo in mountain bike e dovette rimanere fermo per sei mesi. Nel 2019, invece, è stato investito, ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021)van derha stupito tutti vincendo la terza tappa del, la Biella-Canale di 190 chilometri. Il passista neerlandese della Intermarché-Wanty è andato inal mattino con altri sette corridori, li ha staccati tutti quanti ed è riuscito a resistere al ritorno del gruppo. Questo successo, peraltro, premia finalmente van derdopo che una serie di incredibili sfortune, negli ultimi anni, gli avevano tarpato le ali. Van der, infatti, è un corridore di rango, che nel 2017, nelle semiclassiche estive belghe, rivaleggiava con due come van der Poel e Van Aert. Sul finire di quella stagione, però, batté malamente la testa cadendo in mountain bike e dovette rimanere fermo per sei mesi. Nel 2019, invece, è stato investito, ...

