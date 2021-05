Giro d’Italia 2021, sorpresa Van der Hoorn a Canale. Velocisti beffati, domani a Sestola le prime scintille? (Di lunedì 10 maggio 2021) La terza tappa del Giro d’Italia 2021, la Biella-Canale di 190 km, offre subito grandi sorprese e una piccola grande storia. Taco Van der Hoorn ha infatti conquistato la vittoria più importante della sua carriera, un successo importantissimo anche per una squadra “piccola” come la Intermarchè – Wanty Gobert. L’olandese, all’esordio e alla prima vittoria in un grande Giro, ha dato prova di grandissima gamba e carattere risultando l’ultimo superstite della fuga di giornata. Lo sconfitto di giornata è l’intero gruppo dei Velocisti, che fa la selezione sulle salite di giornata ma alla fine resta beffato per 4 secondi. L’ORDINE DI ARRIVO DELLA TERZA TAPPA CLASSIFICHE GENERALI AGGIORNATE LE PAGELLE DELLA TAPPA Il principale tema tattico della frazione odierna, l’ultima in ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 maggio 2021) La terza tappa del, la Biella-di 190 km, offre subito grandi sorprese e una piccola grande storia. Taco Van derha infatti conquistato la vittoria più importante della sua carriera, un successo importantissimo anche per una squadra “piccola” come la Intermarchè – Wanty Gobert. L’olandese, all’esordio e alla prima vittoria in un grande, ha dato prova di grandissima gamba e carattere risultando l’ultimo superstite della fuga di giornata. Lo sconfitto di giornata è l’intero gruppo dei, che fa la selezione sulle salite di giornata ma alla fine resta beffato per 4 secondi. L’ORDINE DI ARRIVO DELLA TERZA TAPPA CLASSIFICHE GENERALI AGGIORNATE LE PAGELLE DELLA TAPPA Il principale tema tattico della frazione odierna, l’ultima in ...

