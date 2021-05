Giro d’Italia 2021, rischio pioggia a Sestola! Previsioni meteo: possibile tappa durissima (Di lunedì 10 maggio 2021) Il meteo si preannuncia a dir poco inclemente nella frazione di domani del Giro d’Italia 2021, la quarta di quest’edizione della Corsa Rosa, l’impegnativa Piacenza-Sestola. Le temperature, infatti, saranno attorno ai 10° e le Previsioni chiamano pioggia, per tutto il pomeriggio, dalla partenza all’arrivo. Aggiungiamoci, inoltre, che dovrebbe soffiare anche un forte vento. Considerato che il tracciato e anche la salita finale sono tutto fuorché banali, si rischia di assistere a una tappa assai dura. Già in condizioni normali, probabilmente, la Piacenza-Sestola era la frazione più insidiosa, per gli uomini di classifica, di tutta la prima settimana. Negli ultimi cento chilometri, infatti, non c’è un metro di pianura e l’erta conclusiva presenta, al suo interno, ben ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) Ilsi preannuncia a dir poco inclemente nella frazione di domani del, la quarta di quest’edizione della Corsa Rosa, l’impegnativa Piacenza-Sestola. Le temperature, infatti, saranno attorno ai 10° e lechiamano, per tutto il pomeriggio, dalla partenza all’arrivo. Aggiungiamoci, inoltre, che dovrebbe soffiare anche un forte vento. Considerato che il tracciato e anche la salita finale sono tutto fuorché banali, si rischia di assistere a unaassai dura. Già in condizioni normali, probabilmente, la Piacenza-Sestola era la frazione più insidiosa, per gli uomini di classifica, di tutta la prima settimana. Negli ultimi cento chilometri, infatti, non c’è un metro di pianura e l’erta conclusiva presenta, al suo interno, ben ...

