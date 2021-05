Giro d’Italia 2021, partirono otto piccoli indiani… ne arrivò solo uno (Di lunedì 10 maggio 2021) L’olandese Taco van der Hoorn (Intermarchè Wanty Gobert) ha vinto la terza tappa del Giro d’Italia, 190 km da Biella a Canale d’Alba. Sul traguardo nei Roeri, il 27enne tulipano ha preceduto di 4” il gruppo in rimonta con Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) che ha regolato Peter Sagan (Bora Hansgrohe) ed Elia Viviani (Cofidis Credits Solutions) per le piazze d’onore. Quasi immutata la classifica generale con la sola estromissione di Edoardo Affini (Jumbo Visma) rimasto attardato sui saliscendi della parte finale del percorso. Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), in maglia rosa, ora precede Tobias Foss (Jumbo Visma) di 16” con il duo Deceuninck – Quick Step formato da Remco Evenepoel e Joao Almeida che incalza a 20”. Seguendo un ormai scontato copione, in partenza andava via una fuga composta da otto corridori: Alexis Gougeard (AG2R ... Leggi su tpi (Di lunedì 10 maggio 2021) L’olandese Taco van der Hoorn (Intermarchè Wanty Gobert) ha vinto la terza tappa del, 190 km da Biella a Canale d’Alba. Sul traguardo nei Roeri, il 27enne tulipano ha preceduto di 4” il gruppo in rimonta con Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) che ha regolato Peter Sagan (Bora Hansgrohe) ed Elia Viviani (Cofidis Credits Solutions) per le piazze d’onore. Quasi immutata la classifica generale con la sola estromissione di Edoardo Affini (Jumbo Visma) rimasto attardato sui saliscendi della parte finale del percorso. Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), in maglia rosa, ora precede Tobias Foss (Jumbo Visma) di 16” con il duo Deceuninck – Quick Step formato da Remco Evenepoel e Joao Almeida che incalza a 20”. Seguendo un ormai scontato copione, in partenza andava via una fuga composta dacorridori: Alexis Gougeard (AG2R ...

Advertising

giroditalia : ??? In Wouter’s name. The final km of Stage 2 of the 2021 Giro d’Italia! ??? Vittoria con dedica a Wouter, ecco l'ul… - giroditalia : Tappa che unisce la Palazzina di Caccia di Stupinigi, Patrimonio Unesco, alla Cupola di Alessandro Antonelli, nel c… - giroditalia : ??? Stage 2 of the Giro d’Italia: Stupinigi (Nichelino) – Novara. Picture-postcard days ?? - princigallomich : Van der Hoorn vince la terza tappa del Giro d’Italia - PeterVanderhoo1 : RT @JHseventythree: Giro d’Italia 2021 | Stage 3 | Last Km -