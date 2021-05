Giro d’Italia 2021, pagelle terza tappa: capolavoro di Van der Hoorn, gruppo beffato (Di lunedì 10 maggio 2021) La terza tappa del Giro d’Italia 2021 (Biella – Canale, 187 km) vede l’impresa di Taco Van der Hoorn (Intermarchè – Wanty) che in fuga tutto il giorno resiste al ritorno del gruppo, regolato da Davide Cimolai (Israel Start Up). Andiamo dunque a scoprire le pagelle di oggi assegnate dalla redazione di Sportface.it, con i voti ai protagonisti della frazione odierna. Le pagelle dei protagonisti Taco Van Der Hoorn 10:Impresa clamorosa dell’olandese, che a 27 anni coglie la sua quarta vittoria in carriera ma la prima di altissimo livello.Al suo primo grande Giro si getta subito in fuga al terzo giorno e complice un gruppo che sbaglia i calcoli con l’inseguimento riesce a resistere regalando ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 maggio 2021) Ladel(Biella – Canale, 187 km) vede l’impresa di Taco Van der(Intermarchè – Wanty) che in fuga tutto il giorno resiste al ritorno del, regolato da Davide Cimolai (Israel Start Up). Andiamo dunque a scoprire ledi oggi assegnate dalla redazione di Sportface.it, con i voti ai protagonisti della frazione odierna. Ledei protagonisti Taco Van Der10:Impresa clamorosa dell’olandese, che a 27 anni coglie la sua quarta vittoria in carriera ma la prima di altissimo livello.Al suo primo grandesi getta subito in fuga al terzo giorno e complice unche sbaglia i calcoli con l’inseguimento riesce a resistere regalando ...

Advertising

giroditalia : ??? In Wouter’s name. The final km of Stage 2 of the 2021 Giro d’Italia! ??? Vittoria con dedica a Wouter, ecco l'ul… - giroditalia : Tappa che unisce la Palazzina di Caccia di Stupinigi, Patrimonio Unesco, alla Cupola di Alessandro Antonelli, nel c… - giroditalia : ??? Stage 2 of the Giro d’Italia: Stupinigi (Nichelino) – Novara. Picture-postcard days ?? - NStanton39 : RT @RaiSport: #Giro ?? 3ª tappa L'olandese Taco #VanDerHoorn deve difendere meno di 20 secondi per giungere solitario al traguardo. Il grupp… - campobassolive : Il Giro d’Italia arriva a Termoli: il sindaco Roberti e l’assessore Cotugno svelano i dettagli -