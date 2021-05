Giro d’Italia 2021: ordine d’arrivo e classifica tappa di oggi. Taco Van Der Hoorn batte il gruppo a Canale. Cimolai secondo con rammarico (Di lunedì 10 maggio 2021) Finale emozionante quello della Biella-Canale, terza tappa del Giro d’Italia 2021. A vincere è un uomo della fuga del mattino, l’olandese Taco Van Den Hoorn (Intermarchè Wanty Gobert), capace di andarsene via a poco più di dieci chilometri dall’arrivo e di resistere al ritorno del gruppo, transitando in solitaria sul traguardo finale mantenendo un centinaio di metri di vantaggio e tornando al successo dopo tre anni di digiuno. Giornata che sa tantissimo di occasione persa per Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation), che fa sua la volata dei battuti avanti anche a Peter Sagan (BORA-Hansgrohe), che ha fatto lavorare tanto la sua squadra per un arrivo che sulla carta era adattissimo alle sue caratteristiche. Altro piazzamento per Elia ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) Finale emozionante quello della Biella-, terzadel. A vincere è un uomo della fuga del mattino, l’olandeseVan Den(Intermarchè Wanty Gobert), capace di andarsene via a poco più di dieci chilometri dall’arrivo e di resistere al ritorno del, transitando in solitaria sul traguardo finale mantenendo un centinaio di metri di vantaggio e tornando al successo dopo tre anni di digiuno. Giornata che sa tantissimo di occasione persa per Davide(Israel Start-Up Nation), che fa sua la volata dei battuti avanti anche a Peter Sagan (BORA-Hansgrohe), che ha fatto lavorare tanto la sua squadra per un arrivo che sulla carta era adattissimo alle sue caratteristiche. Altro piazzamento per Elia ...

