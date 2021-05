Giro d’Italia 2021, oggi la Biella-Canale: orari partenza e arrivo, tv, streaming, paesi e località attraversate (Di lunedì 10 maggio 2021) Per quel che concerne l’edizione numero 104 del Giro d’Italia 2021 di ciclismo su strada oggi, lunedì 10 maggio, andrà in scena la terza tappa, la seconda in linea, con partenza da Biella ed arrivo a Canale dopo 190 km. La partenza fittizia è prevista alle ore 12.20, mentre la partenza reale avverrà alle ore 12.30, infine l’arrivo è calcolato tra le 17.00 e le 17.31. La diretta tv in chiaro sarà affidata a RaiPlay (dalle 14.00 Rai 2), mentre la diretta tv in abbonamento sarà ad opera di Eurosport 1. Lo streaming gratuito sarà fruibile su RaiPlay, mentre lo streaming in abbonamento è affidato ad Eurosport Player e discovery+. Di seguito la cronotabella con gli ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) Per quel che concerne l’edizione numero 104 deldi ciclismo su strada, lunedì 10 maggio, andrà in scena la terza tappa, la seconda in linea, condaeddopo 190 km. Lafittizia è prevista alle ore 12.20, mentre lareale avverrà alle ore 12.30, infine l’è calcolato tra le 17.00 e le 17.31. La diretta tv in chiaro sarà affidata a RaiPlay (dalle 14.00 Rai 2), mentre la diretta tv in abbonamento sarà ad opera di Eurosport 1. Logratuito sarà fruibile su RaiPlay, mentre loin abbonamento è affidato ad Eurosport Player e discovery+. Di seguito la cronotabella con gli ...

