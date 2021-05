Giro d’Italia 2021, Giulio Ciccone: “Ci ho provato, la condizione è buona. Domani inizieremo a capire, è prevista pioggia” (Di lunedì 10 maggio 2021) La terza tappa dell’edizione numero 104 del Giro d’Italia 2021 di ciclismo su strada, oggi, lunedì 10 maggio, ha visto provare la gamba su uno dei numerosi strappi proposti nella frazione con partenza da Biella ed arrivo a Canale dopo 190 km, Giulio Ciccone. Così a RaiSport: “Oggi è stata una tappa con ritmi abbastanza alta, abbiamo preso un po’ di pioggia in partenza. La condizione è comunque buona, discreta. Mi sembrava giusto provarci, Domani sarà il primo test per capire com’è la situazione“. Prosegue l’analisi dell’azzurro: “In squadra il clima è sereno, è difficile capire com’è la condizione. Sembra che sia tutto tranquillo, ma da Domani ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) La terza tappa dell’edizione numero 104 deldi ciclismo su strada, oggi, lunedì 10 maggio, ha visto provare la gamba su uno dei numerosi strappi proposti nella frazione con partenza da Biella ed arrivo a Canale dopo 190 km,. Così a RaiSport: “Oggi è stata una tappa con ritmi abbastanza alta, abbiamo preso un po’ diin partenza. Laè comunque, discreta. Mi sembrava giusto provarci,sarà il primo test percom’è la situazione“. Prosegue l’analisi dell’azzurro: “In squadra il clima è sereno, è difficilecom’è la. Sembra che sia tutto tranquillo, ma da...

Advertising

giroditalia : ??? In Wouter’s name. The final km of Stage 2 of the 2021 Giro d’Italia! ??? Vittoria con dedica a Wouter, ecco l'ul… - giroditalia : Tappa che unisce la Palazzina di Caccia di Stupinigi, Patrimonio Unesco, alla Cupola di Alessandro Antonelli, nel c… - giroditalia : ??? Stage 2 of the Giro d’Italia: Stupinigi (Nichelino) – Novara. Picture-postcard days ?? - sportrentino_it : Giro d’Italia: Rivi protagonista in fuga nella terza tappa - CorriereRomagna : Ciclismo, brutta caduta per Manuel Belletti al Giro d'Italia - -