Giro d’Italia 2021, domani 4 km al 10% sulla salita finale! Primo scontro tra i big sul Colle Passerino (Di lunedì 10 maggio 2021) Una cronometro, una volata ed una giornata da fughe. Un Giro d’Italia molto variegato quello del 2021, che domani, nella quarta tappa, presenterà subito il Primo scontro diretto in montagna. Siamo sugli Appennini, ma la differenza può esser già fatta: chi non avrà la condizione già vicina al 100% potrebbe perdere secondi importanti. In programma c’è la frazione di 188 chilometri tra Piacenza e Sestola. Dopo una prima metà facile, completamente pianeggiante, inizierà lo spettacolo con diverse salite e pochi metri di respiro. Tre i GPM complessivi: due di terza categoria, ma soprattutto quello di seconda, il Colle Passerino. Pendenze per lunghi tratti oltre il 10%, e punte prolungate del 13-14% nei suoi 4,3 chilometri totali. A 2000 metri dall’arrivo, la ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) Una cronometro, una volata ed una giornata da fughe. Unmolto variegato quello del, che, nella quarta tappa, presenterà subito ildiretto in montagna. Siamo sugli Appennini, ma la differenza può esser già fatta: chi non avrà la condizione già vicina al 100% potrebbe perdere secondi importanti. In programma c’è la frazione di 188 chilometri tra Piacenza e Sestola. Dopo una prima metà facile, completamente pianeggiante, inizierà lo spettacolo con diverse salite e pochi metri di respiro. Tre i GPM complessivi: due di terza categoria, ma soprattutto quello di seconda, il. Pendenze per lunghi tratti oltre il 10%, e punte prolungate del 13-14% nei suoi 4,3 chilometri totali. A 2000 metri dall’arrivo, la ...

Advertising

giroditalia : ??? In Wouter’s name. The final km of Stage 2 of the 2021 Giro d’Italia! ??? Vittoria con dedica a Wouter, ecco l'ul… - giroditalia : Tappa che unisce la Palazzina di Caccia di Stupinigi, Patrimonio Unesco, alla Cupola di Alessandro Antonelli, nel c… - giroditalia : ??? Stage 2 of the Giro d’Italia: Stupinigi (Nichelino) – Novara. Picture-postcard days ?? - Segnoditerra1 : Rissa tra due squadre di operai sulle strade del Giro d’Italia: 4 denunciati. VIDEO - Centotorri : #100torri Giro d'Italia, la tappa Biella-Canale passa da Perletto (che brinda a Moscato) -