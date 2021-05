Giro d’Italia 2021, chi è Taco van der Hoorn? Corridore di talento che nel 2017 batté Van Aert (Di lunedì 10 maggio 2021) L’odierno successo di Taco van der Hoorn nella terza tappa del Giro d’Italia 2021, la Biella-Canale, ha sicuramente lasciato di stucco molti appassionati. Un po’ per la modalità con cui il neerlandese si è imposto, dato che di rado, al terzo giorno di un grande Giro, si vedere arrivare la fuga, e un po’ poiché quello di van der Hoorn è un nome che a molti, probabilmente, dice poco. Tuttavia, il porTacolori della Intermarché-Wanty è tutto fuorché un carneade e solo la sfortuna non gli aveva permesso di cogliere, prima di oggi, dei successi di rango. Nell’estate di quattro anni fa, quando correva alla Rompoot, van der Hoorn si mise in luce nelle gare estive del calendario nazionale belga, ove teneva testa a nomi che da lì a poco ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) L’odierno successo divan dernella terza tappa del, la Biella-Canale, ha sicuramente lasciato di stucco molti appassionati. Un po’ per la modalità con cui il neerlandese si è imposto, dato che di rado, al terzo giorno di un grande, si vedere arrivare la fuga, e un po’ poiché quello di van derè un nome che a molti, probabilmente, dice poco. Tuttavia, il porlori della Intermarché-Wanty è tutto fuorché un carneade e solo la sfortuna non gli aveva permesso di cogliere, prima di oggi, dei successi di rango. Nell’estate di quattro anni fa, quando correva alla Rompoot, van dersi mise in luce nelle gare estive del calendario nazionale belga, ove teneva testa a nomi che da lì a poco ...

