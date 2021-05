Giro d'Italia 2021, 5° tappa Modena-Cattolica: percorso, orari e altimetria (Di lunedì 10 maggio 2021) Quinta tappa del Giro d'Italia 2021 ancora interamente in Emilia Romagna, dopo la Piacenza-Sestola. La carovana rosa affronterà la Modena-Cattolica su un percorso pianeggiante lungo 177 km, prima della successiva frazione con il primo arrivo in salita ad Ascoli Piceno. Il percorso della 5° tappa La quinta tappa del Giro d'Italia numero 104, in programma mercoledì 12 maggio, partirà da Piazza Roma di Modena e si concluderà, dopo 177 km, in via Violante Del Prete a Cattolica. Le province attraversate dai corridori saranno quelle di Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Si tratta di una frazione senza particolari asperità, su ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 10 maggio 2021) Quintadeld'ancora interamente in Emilia Romagna, dopo la Piacenza-Sestola. La carovana rosa affronterà lasu unpianeggiante lungo 177 km, prima della successiva frazione con il primo arrivo in salita ad Ascoli Piceno. Ildella 5°La quintadeld'numero 104, in programma mercoledì 12 maggio, partirà da Piazza Roma die si concluderà, dopo 177 km, in via Violante Del Prete a. Le province attraversate dai corridori saranno quelle di, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Si tratta di una frazione senza particolari asperità, su ...

Advertising

giroditalia : ??? In Wouter’s name. The final km of Stage 2 of the 2021 Giro d’Italia! ??? Vittoria con dedica a Wouter, ecco l'ul… - giroditalia : Tappa che unisce la Palazzina di Caccia di Stupinigi, Patrimonio Unesco, alla Cupola di Alessandro Antonelli, nel c… - giroditalia : ??? Stage 2 of the Giro d’Italia: Stupinigi (Nichelino) – Novara. Picture-postcard days ?? - LucaBardiani : RT @RaiSport: ?? Giro d'Italia 2021 - 3ª tappa Le Pagelle di Francesco #Pancani Guarda il video integrale ?? - sportrentino_it : Giro d’Italia: Rivi protagonista in fuga nella terza tappa -