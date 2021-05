Giro d’Italia 2021, 4^ tappa Piacenza-Sestola: percorso e altimetria (Di lunedì 10 maggio 2021) Il percorso e l’altimetria della Piacenza-Sestola, quarta tappa del Giro d’Italia 2021 lunga 187 chilometri e caratterizzata da un finale molto impegnativo. I 1800 metri di dislivello previsti si concentrano infatti tutti nella seconda parte della frazione, in cui gli ultimi due GPM potrebbero fare selezione. I corridori dovranno prima affrontare quello di Montemolino (8,6 km al 5,6% ma con gli ultimi 2 km all’11% medio), poi soprattutto quello di seconda categoria a Colle Passerino. Si tratta di una salita di 4,3 km con una pendenza media del 9,9% e punte del 16%, dalla cui vetta mancheranno soltanto due chilometri alla conclusione di una tappa potenzialmente davvero interessante e spettacolare. QUARTA tappa: DATA, ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 maggio 2021) Ile l’della, quartadellunga 187 chilometri e caratterizzata da un finale molto impegnativo. I 1800 metri di dislivello previsti si concentrano infatti tutti nella seconda parte della frazione, in cui gli ultimi due GPM potrebbero fare selezione. I corridori dovranno prima affrontare quello di Montemolino (8,6 km al 5,6% ma con gli ultimi 2 km all’11% medio), poi soprattutto quello di seconda categoria a Colle Passerino. Si tratta di una salita di 4,3 km con una pendenza media del 9,9% e punte del 16%, dalla cui vetta mancheranno soltanto due chilometri alla conclusione di unapotenzialmente davvero interessante e spettacolare. QUARTA: DATA, ...

