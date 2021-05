Giornata Mondiale della Fibromialgia: cinque giovani illustratrici danno un volto alla patologia (Di lunedì 10 maggio 2021) L’arte al servizio della Fibromialgia, patologia cronica che colpisce 2 milioni di italiani, in particolare donne, caratterizzata da dolore muscolo-scheletrico, fatica cronica, disturbi del sonno, alterazioni neurocognitive che hanno conseguenze sulla qualità di vita del paziente. cinque giovani donne metteranno il loro talento artistico al servizio della campagna di sensibilizzazione ‘Fibro…che? Diamo un volto alla Fibromialgia’ promossa dall’Associazione italiana sindrome fibromialgica (Aisf Odv) con il contributo non condizionato di Alfasigma. Le illustratrici coinvolte sono: Roberta Guzzardi, Elena Tersicore Triolo, Cinzia Zenocchini, Ilaria Urbinati e Maria Martini. “Fibro…che? Diamo un volto ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 maggio 2021) L’arte al serviziocronica che colpisce 2 milioni di italiani, in particolare donne, caratterizzata da dolore muscolo-scheletrico, fatica cronica, disturbi del sonno, alterazioni neurocognitive che hanno conseguenze sulla qualità di vita del paziente.donne metteranno il loro talento artistico al serviziocampagna di sensibilizzazione ‘Fibro…che? Diamo un’ promossa dall’Associazione italiana sindrome fibromialgica (Aisf Odv) con il contributo non condizionato di Alfasigma. Lecoinvolte sono: Roberta Guzzardi, Elena Tersicore Triolo, Cinzia Zenocchini, Ilaria Urbinati e Maria Martini. “Fibro…che? Diamo un...

Advertising

sbonaccini : Spesso lontani dai riflettori e dietro le quinte, lavorano duramente ogni giorno per le nostre comunità. Oggi è la… - fattoquotidiano : Giornata mondiale libertà di stampa, l’Ue: “Pilastro della democrazia”. L’Italia è 41esima in classifica, all’ultim… - amnestyitalia : Oggi #3maggio è la Giornata mondiale della libertà di stampa. In questo periodo, sono tantissimi i giornalisti e le… - Simo07827689 : RT @paolorm2012: 12 maggio 'Giornata mondiale della fibromialgia', molti i comuni che hanno aderito tra questi: Roma, Latina, Aprilia e la… - FFFBot1 : RT @IlFriuli: #GiornataMondialedellaTerra, in piazza per riscrivere il futuro del #pianeta Giovedì 22 aprile, manifestazione dei #FridaysFo… -