Gianni Morandi risponde alle domande dei fan e rivela aneddoti e come sta

Su Instagram, Gianni Morandi si è sottoposto alle domande dei fans e, rispondendo, ha regalato aspetti di sè inediti Da quando è tornato a casa, Gianni Morandi ha ripreso la sua vita in mano e, giorno dopo giorno, sta cercando di ritornare alla routine che aveva prima dell'incidente. Ha ricominciato ad interagire con la sua community che non aveva mai abbandonato, in realtà, ma con il ritorno a casa è più presente sui social e si racconta tra la fisioterapia e a cui deve sottoporsi per riprendere l'uso totale della mano destra e le ottemperanze della quotidianità. Ieri, in una delle tante domeniche a casa, Gianni Morandi ha deciso di sottoporsi alle domande dei followers su Instagram.

