Giacomo Urtis stronca L’Isola dei Famosi | “Sarebbe ora di chiudere”

(Di lunedì 10 maggio 2021)criticadei2021: il motivo Senza ombra di dubbio la 15esima edizione dedeisarà ricordata per i vari ritiri e i malori che hanno colpito un certo numero di naufraghi. Circostanze che stanno comportando una serie di complicazioni agli autori del reality show di Canale 5. Durante il L'articolo proviene da KontroKultura.

'Sei dimagrita all' Isola dei Famosi e si vedeva palesemente qualcosa dentro':torna a pungere con la divisa da medico. Stavolta, prende di mira Manuela Ferrera, che ha partecipato all'Isola dei famosi. 'Manuela Ferrera è una bellissima ragazza, verissimo. Una cosa ...Isola Dei Famosi,critico: "Si ritirano concorrenti e opinionisti" L'Isola Dei Famosi sta vivendo un'edizione piuttosto ricca di alcune complicazioni, a partire dai tanti malori ed infortuni che hanno ...“Facciamo la prova del gluteo”, così Giacomo Urtis mette alle strette Manuela Ferrera - che ha partecipato all'Isola dei ...Per Manuela Ferrera l'esperienza in Honduras nelle vesti di naufraga de L'Isola dei Famosi è stata breve ma intensa. La modella, dopo aver ...