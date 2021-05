GF VIP 6, spoiler: Alfonso Signorini vorrebbe Martina Miliddi (Di lunedì 10 maggio 2021) Alfonso Signorini è già a lavoro per il GF Vip 6. Anche se il padrone di Casa non avrebbe fatto nessun nome per il momento, sui social network starebbero incominciando a girare vari nomi. Ad esempio: Martina Miliddi, ex ballerina di Amici 20, potrebbe essere una delle inquiline. Alcuni spoiler Martina Miliddi si sarebbe fatta conoscere per aver partecipato ad Amici 20: la ragazza era una allieva della professoressa Lorella Cuccarini. Stando ad alcune voci che girano sui social, la ragazza a immediatamente catturato l’attenzione di Alfonso Signorini. Martina Miliddi avrebbe una situazione molto difficile e complessa: perché il papà è venuto a mancare quando era molto giovane, a causa di un brutto ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 10 maggio 2021)è già a lavoro per il GF Vip 6. Anche se il padrone di Casa non avrebbe fatto nessun nome per il momento, sui social network starebbero incominciando a girare vari nomi. Ad esempio:, ex ballerina di Amici 20, potrebbe essere una delle inquiline. Alcunisi sarebbe fatta conoscere per aver partecipato ad Amici 20: la ragazza era una allieva della professoressa Lorella Cuccarini. Stando ad alcune voci che girano sui social, la ragazza a immediatamente catturato l’attenzione diavrebbe una situazione molto difficile e complessa: perché il papà è venuto a mancare quando era molto giovane, a causa di un brutto ...

