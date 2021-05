Gerusalemme | nuovi incidenti sulla Spianata delle Moschee | decine di feriti

(Di lunedì 10 maggio 2021)tra manifestanti palestinesi e polizia israeliana sono in corso. Lo riferisce la Radio Militare secondo cui da parte dei manifestanti ci ...

Ultime Notizie dalla rete : Gerusalemme nuovi

incidenti tra manifestanti palestinesi e polizia israeliana sono in corso sulla Spianata delle Moschee a. Lo riferisce la Radio Militare secondo cui da parte dei manifestanti ci ...Anche la scorsa notte ci sono statiscontri aest, mentre questa mattina tre razzi sono stati lanciati dalla striscia di Gaza verso Israele, ha riferito sempre la radio militare ...Decine di persone sono rimaste ferite negli scontri in corso tra manifestanti palestinesi e polizia israeliana ...Nuovi incidenti tra manifestanti palestinesi e polizia israeliana sono in corso sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme. Lo riferisce la Radio Militare secondo cui da parte dei manifestanti ci sono ...