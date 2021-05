Gerusalemme | Hamas lancia 7 razzi dalla Striscia di Gaza | evacuato il Muro del Pianto il parlamento

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 10 maggio 2021) Sale la tensione in Israele: è notizia di questi minuti, dopo nuovi scontri che si sono verificati nella giornata di oggi, quella relativa al lancio diche sarebbero stati scagliatidiverso. Pioggia disu Israele: l’attacco adiSarebbero 30 in realtà irivendicati in questi momenti da Saraya Al-Quds, l’ala militare della Jihad islamica che controlla ladie che secondo le emittenti arabe avrebbe attaccato. Non si ha percezione al momento se il lancio deiabbia mietuto vittime o provocato feriti, di certo vi è stata la conferma di esplosioni – 3 – che sarebbero ...