Gerusalemme | giorno di fuoco sulla spianata delle Moschee nella ricorrenza della presa della città nel ' 67

GioBernard : Come sempre è Gaza a pagare il prezzo di queste ore di follia a Gerusalemme. Già 20 morti di cui 9 bambini. Ostaggi… - aureliomancuso : RT @carladiveroli: Stasera al tramonto #YomYerushalayim, in ricordo della riunificazione di Gerusalemme dopo la #Guerradei6Giorni Da quel… - giantonto : RT @amicidiisraele: #Breakingnews Dopo il lancio di razzi su Gerusalemme evacuate la Knesset e il Kotel Nel Giorno di Gerusalemme I ter… - effe1312 : RT @carladiveroli: Stasera al tramonto #YomYerushalayim, in ricordo della riunificazione di Gerusalemme dopo la #Guerradei6Giorni Da quel… - carmen_distaso : RT @michelegiorgio2: La polizia vieta agli israeliani ebrei visite al Monte del Tempio (Spianata al Aqsa) ma la tensione resta perché è pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Gerusalemme giorno

- Un'escalation di violenze culminato dopo tre giorni di proteste: così Hamas da Gaza lancia una gragnuola di razzi su. Sono 30, dichiarerà poi finita l'offensiva, Saraya al - Quds l'ala .... Le sirene di allarme antimissili stanno risuonando ae dintorni, e sono state udite esplosioni in città. I missili, almeno sei secondo le ...abbonato? ACCEDI Video del...L’azione in risposta al lancio di razzi su Gerusalemme. Netanyahu: “Hamas ha varcato una linea rossa”. La casa Bianca preoccupata per l'escalation di violenza ...Hakimi, Eriksen e altri calciatori stanno prendendo posizione sulle violenze in corso in questi giorni in Palestina, in una delle regioni più instabili al mondo ...