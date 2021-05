Germania, ansia Goretzka: centrocampista a rischio forfait per EURO 2020 (Di lunedì 10 maggio 2021) Brutte notizie per la Germania in vista di EURO 2020: il centrocampista Leon Goretzka potrebbe dare forfait per un problema muscolare Brutte notizie per la Germania in vista di EURO 2020. Leon Goretzka potrebbe dare forfait per un problema muscolare alla coscia, rimediato in occasione della sfida tra Bayern Monaco e Borussia Moenchengladbach. Il centrocampista dovrà osservare un periodo di riposo di circa quattro settimane. Troppo per far sì che possa essere disponibile per la fase a gironi degli EUROpei. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Brutte notizie per lain vista di: ilLeonpotrebbe dareper un problema muscolare Brutte notizie per lain vista di. Leonpotrebbe dareper un problema muscolare alla coscia, rimediato in occasione della sfida tra Bayern Monaco e Borussia Moenchengladbach. Ildovrà osservare un periodo di riposo di circa quattro settimane. Troppo per far sì che possa essere disponibile per la fase a gironi deglipei. L'articolo proviene da Calcio News 24.

