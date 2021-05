Genova | tenta di salire a bordo del treno con uno scooter rubato | denunciato

(Di lunedì 10 maggio 2021) Momenti di pura follia alla stazione diPrincipe. Lo scorso weekend un uomo di 52 anni è stato fermato edalla Polfer per il reato di furto di un ciclomotore e di altri oggetti molto particolari. Col motorino sulIl colpevole, un soggetto senza fissa dimora, ha catturato l'attenzione della Polizia Ferroviaria per un comportamento oggettivamente insolito: stava infatti provando asu unportando con sé uno. Più precisamente si trovava sul marciapiede del binario 20 e stavando, con qualche difficoltà, asu unregionale portando con sé un ciclomotore sul vagone. I poliziotti operanti nella stazione Principe lo hanno immediatamente fermato – ...

Nella tarda serata di venerdì scorso la polizia ferroviaria della stazione di Genova Principe ha fermato un uomo che cercava di salire a bordo di un treno con un ciclomotore. Dagli accertamenti succes ...